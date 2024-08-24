İzmit'te tramvayın çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İzmit'te tramvayın çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi mevki Gazi Mustafa Kemal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan tramvay, yoldan geçen yayaya çarptı. Yaya tramvay altında kalırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

aw273801-01.jpgKısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tramvayın altında kalan yayayı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yaya tramvay altında çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan ve adının Engin (37) olduğu öğrenilen yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaralı şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın zihinsel engelli olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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