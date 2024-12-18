İzmit'te vinç lastiği bomba gibi patladı: İki işçi hastanelik oldu

Olay, saat 10.30 sıralarında Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak'ta meydana geldi. Sokakta devam eden inşaat çalışmasında beton döken vincin lastiği patladı. Vinç görevlisi, patlak lastik için yol yardım ekibini çağırdı.

Lastiği değiştirmek üzere gelen iki kişi, lastiğe hava basmak istedikleri sırada patlama meydana geldi. Lastikten çıkan yüksek basınç nedeniyle iki işçi yaralandı. Patlama sesi ise geniş bir çevreden duyuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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