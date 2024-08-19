İzmit’te yürüyen merdivenden kafenin çatısına düşen

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmit’te yürüyen merdivenden kafenin çatısına düşen

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yürüyen merdivenin korkuluklarına yaslanan Nusret K., dengesini kaybederek kafenin çatısına düştü ve yaralandı.

Gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan Üst Geçidi'nde meydana gelen olayda, yürüyen merdiven korkuluklarına yaslanan Nusret K., dengesini kaybedip yaklaşık 3 metreden kafenin çatısına düştü.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düştüğü yerden indirilen Nusret K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Nusret K.’nin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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