İzmit’te yürüyen merdivenden kafenin çatısına düşen

Gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan Üst Geçidi'nde meydana gelen olayda, yürüyen merdiven korkuluklarına yaslanan Nusret K., dengesini kaybedip yaklaşık 3 metreden kafenin çatısına düştü.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düştüğü yerden indirilen Nusret K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen Nusret K.’nin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.