İzmit'teki yaya köprüsü asansörüne tuvaletini yapan şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İHA
İzmit'teki yaya köprüsü asansörüne tuvaletini yapan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımı kolaylaştırmak ve özellikle engelli ve yaşlı bireylerin köprülere erişimini sağlamak amacıyla kurduğu asansör ve yürüyen merdivenler zaman zaman zarar görmekte.

Ancak son yaşanan olay, alışılmışın dışında bir durumun ortaya çıkmasına sebep oldu. İzmit Yeni Cuma mevkiinde bulunan Mimar Sinan Yaya Köprüsü'ndeki asansöre bir kişi tuvaletini yaparak zarar verdi.

Olayın belediyeye bildirilmesi üzerine güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, polis müdahalesini tetikledi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren A.T. isimli şahsı tespit ederek gözaltına aldı. Şahsın Yalova'daki bir tersanede işçi olarak çalıştığı belirlendi.

Şahsın ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilmesi için işlemler başlatıldı.

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