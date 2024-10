İznik Gezi Rehberi yayında

İznik Gezi Rehberi'nin sunuş yazısında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Kentlerin ortaya çıkışında çok farklı etkenlerin bir araya gelmesi gerekir. Kimi kentler tarımsal, kimi kentler sınai, kimileri askeri, kimilerinin de turizm ihtiyaçları neticesinde bir mekânda ortaya çıktığını görürüz. İznik şehrimizin ortaya çıkmasında en etkili faktörlerin başında şehir ve kutsal ilişkisinden mülhem Kutsal'ın bulunduğu bir gerçektir. Bir kentin her ne sebeple kuruluyor olursa olsun hayatiyetini sürdürebilmesi, gelişip serpilebilmesi, çağlar ve medeniyetler üstü bir konum elde edebilmesi için tüm etkenlerle bir biçimde buluşması gerekiyor.

KÜLTÜRLERİN KESİŞİM NOKTASI

İznik şehri tam da bu noktada bir kesişme noktası olmuş; medeniyetler, şehircilik, tarım, turizm konularında söyleyecek sözü her zaman olmuştur. Her bir köşesinde hayatın taştığı bu şehir için bir gezi rehberi ve üç adet birleşik gezi rotası oluşturduk. Yenişehir Kapı'dan Lefke Kapı'ya, Antik Roma Tiyatrosu'ndan Süleyman Paşa Medresesi'ne, İznik Ayasofya Orhan Camii'nden, Eşrefzade Camii'ne, İstanbul Kapı'dan Bazilika'ya değin uzanan bu müstesna noktalar arasında gezerken kültüre, sanata, mimariye, medeniyetleri besleyen yapılara, ilim ve irfan merkezlerine rastlayacaksınız. İznik bir hazinedir. Her hazine için de muhakkak bir harita gerekir. Kırgızlar-Ayasofya, Ayasofya-Lefke ve Antik Su Yolları-Bazilika rotalarıyla oluşturduğumuz İznik Gezi Rehberi ve haritasını sizlere takdim ediyoruz.

Farklı medeniyetlere başkentlik ve ev sahipliği yapmış, kutsalın mekân, mimariye ve şehre yansımalarının izinin sürüldüğü gezi rotalarımızda güzel hatıralar biriktireceğinizi umuyor, bu vesile ile selam ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.