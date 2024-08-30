İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi’ndeki bir evden küpe, 2 gram altın, cep telefonu ve ruhsatlı tabanca çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Gamze U. olduğunu tespit etti.
Gamze U., İznik Gölü kıyısında piknik yaparken yakalandı.
Üzerinde yapılan aramada çalıntı tabanca ve bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.
Evinde yapılan aramada ise geçen yıl çalınan ruhsatlı tabanca bulundu ve bu eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Sorgulamada Gamze U.'nun farklı suçlardan 53 kaydı ve 11 gözaltı kararı olduğu anlaşıldı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Gamze U.'nun hırsızlık anları, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.