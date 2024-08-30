İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı

İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı
Düzenleme: Kaynak: AA

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir eve girerek ziynet eşyası ve tabanca çaldığı iddia edilen ve 53 suç kaydı bulunan şüpheli İznik Gölü kıyısında piknik yaparken yakalandı.

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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi’ndeki bir evden küpe, 2 gram altın, cep telefonu ve ruhsatlı tabanca çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 2

Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Gamze U. olduğunu tespit etti.

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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 3

Gamze U., İznik Gölü kıyısında piknik yaparken yakalandı.

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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 4

Üzerinde yapılan aramada çalıntı tabanca ve bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.

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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 5

Evinde yapılan aramada ise geçen yıl çalınan ruhsatlı tabanca bulundu ve bu eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 6

Sorgulamada Gamze U.'nun farklı suçlardan 53 kaydı ve 11 gözaltı kararı olduğu anlaşıldı

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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 7

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 8

Gamze U.'nun hırsızlık anları, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 9
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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 10
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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 11
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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 12
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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 13
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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 14
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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 15
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İznik Göl kıyısında piknik yaparken yakalandı! 53 suç kaydı çıktı 16
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