İznik Gölü kurumanın kıyısında

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olma özelliğine sahip İznik Gölü yaşanan kuraklık sebebiyle kuruyor. Yaşanan kuraklığa rağmen fabrikaların su çekmeye devam ettiği gölde suların çekildiği alanlar bataklığa döndü.

Bursa'nın İznik ilçesinde kuraklık, göl seviyesini kritik derecede düşürdü. İlçenin simgelerinden biri olan ve yıllardır suya uzanan İznik Gölü'nün en büyük iskelesinin ayakları boşta kalırken, tekneler ise karaya oturdu. Son zamanlarda yağışların yetersiz olması ve göl çevresindeki su kaynaklarının azalması su seviyesinde gözle görülür düşüşe yol açtı. Bölge halkı hem ekosistemin hem de turizmin olumsuz etkilendiğini belirterek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

İznik Gölü'nde su çekilmesi yalnızca iskeleyi değil kıyıdaki ekosistemi de tehdit ederken uzmanlar gölde kuraklık riskinin her geçen dakika arttığına dikkat çekti. Gölün çekilmesiyle birlikte kıyı şeridi bataklığa döndü.

Yer yer çamur ve otlarla kaplanan sahil kesimi dron ile havadan görüntülendi. Konuyla ilgili konuşan turizm işletmecisi Ali Karaman, "Maalesef son aylarda yaşanan kuraklık ile birlikte İznik Gölü'nde suların çekildiğine tanıklık ediyoruz. Öyle bir duruma geldik ki, kanayan yara her geçen gün derinleşiyor. Acilen yetkililerin önlemler alması gerekiyor. Tarımsal sulamalardan fabrikaların çektiği sulara kadar hepsinin kontrol edilmesi gerekiyor. Yeni bir boru ile bazı fabrikaların su çektiğini duyuyoruz. İznik karaya oturmuş vaziyette. Mutlak suretiyle önlemler alınması gerekiyor. Artık tarımsal sulamalardan damlama sistemine geçilmesi gerekiyor. İznik Gölü'nün sırtından geçinmemiz gerekiyor. İznik Gölü'ne 1 damla su nasıl verebiliriz. Bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Yoksa, bataklık ve sinekler arasında İznik'te yaşamaya devam edeceğiz. İznik Gölü yoksa, İznik de yoktur. Her dakika su çekiliyor" dedi.