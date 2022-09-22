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Nesli tükendiği düşünülüyordu İznik Gölü’nde yakalandı

Türkiye’nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü'nde 20 yıl önce nesli tükendiği düşünülen 8 kiloluk somon balığı bir balıkçı tarafından yakaladı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:44
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İznik Gölü’nde yakalandı. Nesli tükendiği düşünülüyordu

Nesli tükendiği düşünülüyordu İznik Gölü’nde yakalandı
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İHA'nın haberine göre, İznik Gölü'nde 20 yıl önce nesli tükendiği düşünülen somon balığı bir balıkçının ağına takıldı. 8 kiloluk somon balığını görenler şaşırdı. Gölde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan ve en son 3 yıl önce 3 kiloluk somon balığı avlayan İnanç Delikanlı'nın ağına bu kez 8 kiloluk bir somon takıldı. 

Yakaladığı balığı tezgahında sergileyen Delikanlı, “2019 yılında somon yakalamıştım, şimdi ise 8 kiloluk somon balığı avladık. Nesli tükenmekteydi ama bugün yine çıktı. Çok sevinçliyiz” dedi. Tezgahta somon balığını görenler balık ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

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