İznik’te kafeye silahlı saldırı

Olay, akşam saatlerinde İznik Gölü sahil şeridinde yer alan bir kafede meydana geldi. Kafe önüne otomobille gelen şüpheliler, tabancalarla ateş açıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği S.Ç. (50), yaralandı. Otomobilin geliş anı güvenlik kameralarına kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı başlattı.