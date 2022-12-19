İznik‘te kar etkisini sürdürüyor  

Soğuk havanın etkili olduğu İznik ilçesinde öğlen saatlerinde kar yağışı başladı.

Dağ köylerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi. (İHA)