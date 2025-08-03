İznik’te leylek kurtarma operasyonu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İznik’te leylek kurtarma operasyonu

Bursa’nın İznik ilçesinde bir cami kubbesindeki yuvasında ayağı sıkışan leylek, yetkilileri seferber etti. İtfaiye ekipleri, ilk iki denemede leyleğe ulaşamadı; 54 metrelik merdivenli kurtarma aracı kırılarak ikiye ayrıldı. Üçüncü denemede başka bir araçla leylek kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi'nde caminin yuvasına yuva kuran leyleğin ayağı, yuvanın kenarına sıkıştı. Leyleğin çırpınışlarını fark eden mahalle muhtarı Mehmet Duman, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler, ayağının kırıldığı tespit edilen leyleğe ulaşamayınca merdiveni 54 metreye kadar uzanan kurtarma aracı çağrıldı. Ancak yuvaya yaklaştığı sırada, aracın merdiveni kırılarak ikiye ayrıldı. Bu kez bir başka araç bölgeye yönlendirildi. Yuvasında ayağı kırık şekilde mahsur kalan leylek, üçüncü denemede kurtarılarak, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

İznik’te leylek kurtarma operasyonu

İznik’te leylek kurtarma operasyonu

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