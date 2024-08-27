İznik'te orman yangını

Kaynak: İHA
İznik'te orman yangını

İznik'te başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Sıcak havaların getirdiği doğal sonuçlardan birisi de orman yangınları.. Yurt genelinde sıcak havaların etkili olduğu son 2 ay içerisinde çıkan orman yangınlarının sayısı 3 haneleri bulurken orman yangınlarından dolayı yüzlerce canlı da hayatını kaybeti.

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Tacir Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hızla büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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