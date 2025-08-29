İznik’te orman yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinin en güzel manzaraya sahip tarihi Abdulvahap tepesindeki ormanlık alanda alevler yükselmeye başladı.

Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, makilik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alandan, 16.45 sıralarında dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede alevlerin rüzgarın etkisiyle ilerlediği görülürken, orman ve belediye itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da yardım için bölgeye koştu.