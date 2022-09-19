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İznik’te orman yangını

Bursa’nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. İznik gölünden su alan orman helikopteri sürekli sorti yaptı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 17:46
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İznik’te orman yangını

İznik’te orman yangını
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İHA'nın haberine göre, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir Yolu tarafındaki ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kırsal Derbent mahallesi yakınlarında, görgü tanıklarının kısa sürede itfaiye ekiplerine haber vermesi ile karadan ve havanda müdahale başladı. 

Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, havadan bir helikopter de çalışmalara başladı. Yakındaki İznik Gölü'nden sürekli su alan orman helikopteri defalarca sorti yaptı. Yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması bekleniyor.

Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "İznik Derbent mahallesinde başlayan yangına 1 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz, 1 su tankeri ve 18 personel ile müdahale ediyoruz" dediler.

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