İznik’te piknik faciası

Kaynak: DHA
İznik’te piknik faciası

İznik ilçesinde, piknik yapmak için ailesiyle gelen 13 yaşındaki yabancı uyruklu Halil el Hüseyin, DSİ’nin su toplama bölgesindeki gölette hayatını kaybetti.

Dün öğleden sonra meydana gelen olayda, Yenişehir’den İznik’e piknik için gelen Hüseyin ailesinin en küçük ferdi Halil, serinlemek amacıyla gölete girdi.

Yaklaşık 6 metre derinliğindeki suda yüzerken ansızın gözden kaybolan genç için ailesi endişeye kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma çalışmalarına Mudanya deniz polisi dalgıçları da katıldı.

Yapılan yoğun aramalar sonucu Halil el Hüseyin’in bedeni suda bulundu. Acı haberle yıkılan aileye sağlık ekiplerince müdahale edildi, genç Hüseyin’in bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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