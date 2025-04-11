İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

Bursa’nın İznik ilçesinde tek katlı bir evde yangın çıktı. İddiaya göre, evin bahçesinde yakılan eski eşyalar çıkan kıvılcım eve sıçradı Kıvılcım sıçraması ile birlikte yangın evin etrafını sardı. Ahşap ev kısa sürede küle dönerek ev kullanılmaz hale döndü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde Fatma P.'ye ait tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, evin bahçesinde yakılan eski eşyalardan sıçrayan kıvılcım, rüzgarın da etkisiyle evi sardı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Ev iş makineleriyle yıkılırken, 1 yıl önce kalp krizi nedeniyle eşi hayatını kaybeden Fatma P.'nin, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıfa giden 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

'HALK SAYESİNDE AYAKTAYDI, ŞU AN PERİŞAN'

Mahalle muhtarı Ramazan Tırak, 2 çocuk annesinin mahallelinin destekleriyle yaşamını sürdürdüğünü belirterek, "Köyümüzde bugün saat 4 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri geldi, yangına müdahale edildi. Yangın söndü, ev harabe. Köydeki vatandaşlardan, gariban. Halk sayesinde ayaktaydı. Şu an perişan, yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı

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