İZRO eğitim programında “Bilinmeyen Yönleriyle Selçuk” tanıtıldı

İzmir Rehberler Odası (İZRO) tarafından Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Bilinmeyen Yönleriyle Efes Selçuk” temalı eğitim programında, kentin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleri anlatıldı.

“Bilinmeyen Yönleriyle Efes Selçuk” eğitimini, Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert ile gerçekleştirdi. Eğitim programına katılan rehberler, Selçuk’un değerlerini yakından tanıdı. Eğitim programı kapsamında rehberlere, Selçuk’un kültür rotası ve farklı tarihi değerleri daha detaylı bir şekilde aktarıldı.

Selçuk Efes Kent Belleği yetkilileri, İZRO ile gerçekleştirilen bu anlamlı iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımında önemli bir katkı sağlandığını vurguladılar. Yetkililer, herkesi Efes Selçuk’un tarihi dokusunu, kültürel mirası ve eşsiz gastronomik lezzetlerini keşfetmeye davet etti.

ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Dünya mirası kabul edilen Efes Antik Kenti başta olmak üzere birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Efes Selçuk, bu tür eğitim programlarıyla kentin bilinmeyen yönlerini daha geniş ve detaylı anlatarak tanıtıma katkı sağlıyor.