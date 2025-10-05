İZSU’dan su taşkını sorununa neşter

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Konak Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde yıllardır süren taşkın ve kötü koku sorununa kalıcı çözüm getirmek için kapsamlı bir altyapı yatırımı başlattı.

Yaklaşık üç aydır kesintisiz devam eden çalışmalarda yüzde 11 seviyesine gelindi. 250 milyon liralık yatırımla bölgeye, 1 kilometre atık su hattı, 6 kilometre yağmur suyu hattı ve 5 terfi merkezi inşa edilecek. İZSU yetkilileri, çalışmaların 2026 yılı mart ayında bitirilmesinin planlandığını belirtti.

TAŞKIN VE KOKU SORUNUNA ÇÖZÜM

Proje, İzmir’in iklim değişikliğiyle birlikte artan ani ve şiddetli yağışlara karşı daha dirençli hale gelmesi açısından da stratejik öneme sahip. Mevcut birleşik sistem çalışan hatların ayrıştırılmasıyla, yağmur sularının kanalizasyon sistemine karışması engellenecek. Böylece hem yaz aylarında oluşan kötü kokular hem de kış aylarında yaşanan taşkınlar tarihe karışacak.

ATATÜRK CADDESİ’NE ÖZEL ÇÖZÜM

Bölgedeki en kritik noktalardan biri olan Atatürk Caddesi’nde yapılacak terfi merkezleri sayesinde yağışlarla biriken sular doğrudan denize deşarj edilecek. Bu uygulama sayesinde cadde ve çevresindeki yolların su altında kalmasının önüne geçilecek.