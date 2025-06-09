İZSU’dan Yarımada’ya 10 yeni sondaj kuyusu

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Yarımada’daki sondaj çalışmalarına hız verdi. Yurttaşların tatil sezonunda su sorunu yaşamaması için 10 milyon liralık yatırımla 10 su kuyusu daha açılacak. Böylelikle son bir yılda açılan su kuyusu sayısı 20’ye, yatırım miktarı ise 20 milyon liraya çıkmış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Yarımada bölgesindeki mevcut yeraltı kaynaklarına yenilerini ekliyor. Kuraklık ve iklim krizi sonucu özellikle Yarımada bölgesinde yaz aylarında artan nüfusu göz önünde bulundurarak çözümler üreten İZSU Genel Müdürlüğü, 10 milyon liralık yatırımla Urla, Seferihisar ve Karaburun’da 10 yeni su kuyusu açmak için kolları sıvadı. İZSU, bu yıl Karaburun, Urla, Seferihisar ve Menderes’te açılan 10 yeni kuyunun sularını iletim hatları vasıtasıyla mahallelere dağıttı.

İZSU’DAN ÇİFTÇİLERE SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Yeraltı sularının verimini ve seviyesini korumak adına ömrünü tamamlamış su kuyularını yenilediklerini, bir yandan da yeni kuyular açtıklarını kaydeden İZSU 3. Bölge Hidrojeoloji Mühendisi Ömür Oran, şunları kaydetti:

"İZSU Genel Müdürlüğü olarak bilimin ışığında geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz yeraltı su kaynaklarını koruma amaçlı birçok çalışma yürütüyoruz. Seferihisar Düzce bölgesinde verimini kaybetmiş, uzun yıllar boyunca İZSU tarafından kullanılan bir kuyuyu da yeniliyoruz. Son bir yılda Yarımada bölgesinde 10 su kuyusu açtık. Urla, Seferihisar ve Karaburun’da 10 kuyu daha açacağız. Dünyada yeraltı suları ve içme suyu olarak üretilen suyun ortalama yüzde 70’i tarımda tüketiliyor. Burada çiftçilere büyük rol düşüyor. Damla sulamaya geçilmesi, çim, silaj, mısır ekimi yerine alternatif olarak daha az su ihtiyacı olan ekonomik ve rekreatif bitkilerin tercih edilmesi, yağmur sularının biriktirilmesi ve uzun vadede ilave yer üstü ve yeraltı barajlarının yapılması önem kazanıyor."