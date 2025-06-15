İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuvalarının sayısı 300'e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda deniz kaplumbağalarının yuvaları kum üstü ve altı kafeslerle koruma altına alınıyor, yuvaların sıcaklığı ile nem oranları da ölçülüyor.

DEKAMER ekibince kumsalda belirlenen 300. yuvanın görüntüsü, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, sezonun yarısına geldiklerini ve yuva sayısının 300'e ulaştığını söyledi.

Yuvalama sezonu sonunda yaklaşık 700 yuvanın olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kaska, "Geçen sene 781 yuva tespit etmiştik ve bu rekordu. Bu sene de o rakama yaklaşırız. Temmuzun ilk günlerinde de yavru çıkışlarının başlamasını bekliyoruz." dedi.