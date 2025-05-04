İzzet Altunmeşe'nin oğlu sessiz sedasız dünyaevine girdi! Nikahtan ilk kareler geldi

Piyasa dizisinde yer alan Fırat Altunmeşe'nin nikahına yakın dostları katıldı. İkili bu özel günü sosyal medyada hesaplarından paylaştı.

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ

İzzet Altunmeşe’nin oyuncu oğlu, sevgilisi Gizem Öztüre ile sessiz sedasız evlendi.

Kaçak Gelinler, Aslan Ailem, Bahar ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol alan Fırat Altunmeşe, 2 yıldır birlikte olduğu Gizem Öztüre ile evlendi.

TEPRİK MESAJLARI YAĞDI

Fırat Altunmeşe, çekilen kareleri sosyal medyada hesaplarından yayımladı.

Derya Şensoy, İlayda Alişan, Bige Önal, Hayal Köseoğlu ve Ece Ceşmioğlu gibi isimler Fırat Altunmeşe'ye tebrik mesajları yolladı.