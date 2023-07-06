İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın İstanbul'un farklı semtlerini içeren fotoğraflarından oluşan "Efsunlu Şehir" adlı kişisel sergisi ziyarete açıldı.

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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 1

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen sergi, Nevmekan Sahil'de sanatseverlerle buluştu.

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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 2

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul'un dünyanın cenneti olduğunu ifade ederek, "Bu güzel şehri, bizler için şahitlik eden usta fotoğrafçı İzzet Keribar'ın gözünden izleyeceğiz. Sergide İstanbul'un son 70 yılını ve tabii ki Üsküdar'a da özel bir parantez ayrılarak şahitlik edeceğiz." dedi.

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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 3

Keribar da 1952'den beri devam eden fotoğraf serüveninde 2 milyona yakın arşivi bulunduğunu belirterek, Üsküdar ağırlıklı bir seçki ile İstanbul'u anlatan bu serginin kendisi için çok özel olduğunu aktardı.

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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 4

İstanbul'un değişimine şahitlik ettiğini anlatan Keribar, "Keşke çok daha fazla fotoğraf çekseymişim diyorum. En iyi satılan fotoğraflarım eski İstanbul fotoğrafları oluyor. İnsanlar İstanbul'a nostalji duygusuyla bakıyorlar. Tabii biz içerisinde yaşarken çok anlamıyorduk." diye konuştu.

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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 5

Serginin küratörü Erkan Doğanay ise İzzet Keribar'ın İstanbul'un belleğini oluşturan değerlerden biri olduğunun altını çizerek, "Biz de yaklaşık 2 bin civarı fotoğraftan 80 tanesiyle bir seçki oluşturduk. 1952'den günümüze kadar gelen İstanbul'un hafızasını bir nebze göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 6

İstanbul'un tarihsel süreçlerine dair önemli görsel belgeler sunan sergi, 24 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 7
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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 8
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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 9
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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 10
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İzzet Keribar'ın "Efsunlu Şehir" sergisi sanatseverlerle buluştu 11
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