Jack Draper, ATP 500 finaline yükseldi

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Jack Draper, ATP 500 finaline yükseldi

İngiliz tenisçi Jack Draper, Lorenzo Musetti'yi set vermeden yenerek kariyerinin ilk ATP 500 finaline yükseldi. Finalde Rus raket Karen Khachanov ile karşılaşacak olan Draper, dünya sıralamasında 15. sıraya çıkmaya hazırlanıyor.

Jack Draper, İtalya'nın genç tenisçisi Lorenzo Musetti'yi 6-2 ve 6-4'lük setlerle geçerek Erste Bank Open'da finale yükseldi. Bu galibiyetle Draper, dünya sıralamasında 15. sıraya çıkarak kariyerinde önemli bir basamak daha atladı. 22 yaşındaki Britanyalı tenisçi, Stuttgart Open'da kazandığı ATP 250 unvanının ardından, bu kez ATP 500 seviyesinde ilk finalini oynayacak.

Draper’ın rakibi ise dünya 24 numarası Karen Khachanov olacak. İkinci seribaşı Alex de Minaur'u 6-2, 6-4’lük skorla eleyen Khachanov, Viyana finalinde Draper’la kozlarını paylaşacak. Bu yıl Katar ve Kazakistan'da şampiyonluk yaşayan Rus tenisçi, sezonun üçüncü, kariyerinin ise sekizinci ATP tekler şampiyonluğu için mücadele edecek.

Draper, Musetti karşısında özellikle ilk sette sergilediği yüksek performansla dikkat çekti. Rakibinin oyununa karşı iyi direnen Draper, finalde de aynı mücadeleci ruhla sahada olacak.

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