Jack Grealish için sürpriz iddia: Süper Lig ya da...

Fotomaç'ın haberine göre İngiliz yıldız Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer olmayı kabul etmesi halinde saha içerisinde liderlik rolü vadediyor.

Ancak yakın zamanda bir kız çocuğu dünyaya gelen Jack Grealish İngiltere'den ayrılmayı istemiyor. Ünlü oyuncu için Everton'ın ismi geçerken Grealish bu transferin kariyerini yeniden canlandırmak için mükemmel olacağını söyledi.

Gelen kiralama tekliflerine ise Guardiola'nın Grealish için kalıcı bir transfer planlandığından dolayı sıcak bakmayabileceği öğrenildi.