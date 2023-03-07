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Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin yıldız oyuncusu Jack Grealish, yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 15:01
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Jack Grealish tarihe geçecek

Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish rekora koşuyor
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Daha önce krampon sponsorluğu için Nike'le kontratı bulunan Grealish, Puma'yla sözleşme imzaladığını duyurdu.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Grealish'in bu anlaşmadan yıllık 10 milyon sterlin kazanacağı ifade edildi.

Bu sezon Manchester City formasıyla 33 maçta süre alan Jack Grealish, 3 gol ve 6 asist kaydetti.

Jack Greaslih, Puma'yla imzaladığı sözleşmenin ardından yeni bir rekorun da sahibi oldu.
27 yaşındaki oyuncu, İngiliz futbolcular arasında en pahalı krampon sponsorluğu anlaşmasına sahip isim unvanını elde etti.

Grealish'le Puma arasındaki sözleşmenin 2027'ye kadar geçerli olacağı ifade edilirken Alman üreticiyle daha önce Neymar ve Antoine Griezmann anlaşma sağlamıştı.

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