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Jackfruit Meyvesi hangi rahatsızlıklara iyi gelir

Jackfruit, Asya kıtasında özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygın yetişen ve tüketilen tropikal bir meyve ve sağlığımızı ilgilendiren yanları da bulunuyor. İşte Jackfruit meyvesinin yararları….

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 07:41
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Jackfruit Meyvesi ne işe yarar

Jackfruit Meyvesi hangi rahatsızlıklara iyi gelir
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Jackfruit meyvesi Tropikal yağmur ormanlarında kendiliğinden yetişen bir tür. Latince ismi: Artocarpus odoratissimus. Marang, mereng, ekmek ağacı, tarap gibi isimlerle de tanınıyor.

Ülkemizde pek fazla bilinmeyen ancak bilenlerin de çoğu kez internet aracılığıyla elde ettiği Jackfruit meyvesi yeni tanınmaya başladı. Hatta Antalya başta olmak üzere Akdeniz bölgelerimizde yetiştiriciliği de kısıtlı da olsa yapılmakta.

Jackfruit ağacı sıcak ve bol yağışlı bölgeleri bilhassa sevmektedir. Kuraklığa karşı dayanıklı. Meyvenin görüntüsü ilginçtir. Dış yüzeyi tamamen pütürcüklerle kaplı. Meyveyi temizlemesi, yemeye hazır hale getirilmesi ise biraz zahmeti. Bu nedenle sıklıkla temizlenmiş, kabuğundan ayrılıp, dilimlenmiş biçimde satışı sunuluyor. İşte Jackfruit meyvesinin diğer özellikleri:

Kendine has yapışkan bir yapısı vardır. Kokusu baskındır, bazı kişiler bu kokudan pek hoşlanmayabilmektedir.

Meyvenin hem etli kısımları hem de çekirdekleri tüketime uygundur. Fakat çekirdelerin yenmeden önce mutlaka pişirilmesi gereklidir. Aksi halde toksik etkisi olabilir. Etli kısımları için ise bu durum söz konusu değildir. Çiğ ya da pişmiş halde tüketilebilir.

Meyve lezzetli ve olgunken tatlıdır.

Çiğ halde ya da pişirilerek yenebilir.

Tam olgunlaşmamışken meyvenin tavuk etini andırır bir tadı, görüntüsü vardır. Vejeteryan mutfaklarından bu özelliğiyle de sık tercih edilir. Çeşitli dünya mutfaklarında ana yemek olarak servis edilir.

Meyve tam olgunlaştığında bu özelliğini kaybeder. Tatlanır. Bu hali ile mango ya da ananasa benzer bir tada sahiptir.

Jack meyvesinin bir özelliği de ağaçta yetişen en büyük ebatlı meyve olmasıdır. Ortalama bir jack fruit, iri bir karpuzdan daha büyüktür.

Jackfruit, besleyiciliği de yüksek bir meyvedir. Sağlıklı sindirime destek sağlar.

Kalp dostu ve kanser savaşçısıdır.

Diyabete yakalanma riskini azaltır.

Lifçe zengindir. Serbest radikallerle savaşır. Yoğun C vitamini, B vitaminleri ve Manganez içerir.

Cilt yaşlanmasını yavaşlatıcı etkisi deneylerle desteklenmektedir.

Glisemik indeksi düşük fakat yüksek kalorili bir meyvedir ve doğal biçimde fruktoz içeriğine sahiptir. Bu nedenle tüketiminde elbette aşırıya kaçılmaması gerekir.

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