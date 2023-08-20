Jackfruit nedir? Jack meyvesi jackfruit faydaları nelerdir?

Güney Asya ve Afrika ülkelerinde popülerleşen jackfruit ülkemizde de yetişmeye başladı. Dünyanın en büyük meyvesi olarak bilinen jackfruit’in sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, Jackfruit nedir? Jack meyvesi jackfruit faydası nedir?

Jackfruit nedir? Jack meyvesi jackfruit faydaları nelerdir?

Jack meyvesi olarak bilinen jacfruit toprakta değil ağaçta yetişen bir meyve olup potasyum ve magnezyum açısından oldukça zengin bir meyvedir. Jackfruit ülkemizde de son yıllarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Peki, Jackfruit nedir? Jack meyvesi jackfruit faydası nedir?

ripe-jackfruit.jpeg

JACK FRUİT NEDİR?

Güney Asya ve Afrika ülkelerinde popüler olan ve son yıllarda ülkemizde de yetişmeye başlayan Jack meyvesi, dünyanın en büyük meyvesi olarak biliniyor.

Potasyum, magnezyum açısından zengin olan meyve, yüksek C vitamini içeriğiyle de insan sağlığına sayısız fayda vaat ediyor.

Dünyada jackfruit adıyla bilinen jack meyvesi, tüketimi yaygın olan ülkelerde daha çok salatalara doğranarak yeniyor.

Protein ve yağ yönünden besleyici olan meyve, vegan ve vejateryanların da favorilerinden biri olarak biliniyor.

Jack meyvesinin en ilgi çeken yanlarından biri de devasa büyüklüğüne rağmen toprakta değil ağaçta yetişiyor olmasıdır.

Tüm dünyaya Malay Yarımadası’ndan satışı gerçekleştirilen Jack meyvesinin popülerliği her geçen gün artıyor. Ülkemizde de Antalya ve civarında yetiştiriliyor.

JACK FRUİT FAYDALAR NELER?

Jack fruit, düşük kalori içeriğine sahip olup yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sağlığını destekler, tokluk hissini artırır ve sindirilen glikozun kan şekeri seviyelerini daha istikrarlı tutmaya yardımcı olabilir.

C vitamini bakımından zengin olan meyve, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir, hücre onarımını destekler ve antioksidan etkiler sunar.

Potasyum, vücut sıvı dengesini düzenlemeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir mineraldir. Jackfruit, potasyum bakımından iyi bir kaynaktır.

Jackfruit, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önlemeye yardımcı olabilir ve yaşlanma ile ilişkili sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar.

Magnezyum, kas fonksiyonları, sinir sistemi ve kemik sağlığı için önemlidir. Jackfruit, magnezyum bakımından bir kaynaktır.

Jack fruit, bitkisel bileşikler içerir. Özellikle fitokimyasallar ve flavonoidler gibi bileşikler, sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.

Öne Çıkanlar
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Son Haberler
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı Güncel
Diyarbakır'da palayla saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Türkiye’de serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesinde böyle karşılandı Dünya
Türkiye’de serbest bırakılan İsrailli uyuşturucu kaçakçısı ülkesinde böyle karşılandı
Şener Şen torunuyla birlikte ilk defa poz verdi Magazin
Şener Şen torunuyla birlikte ilk defa poz verdi
Klimada 'sıcaktan ölme' riski. Ezberleri bozacak araştırma Dünya
Klimada 'sıcaktan ölme' riski. Ezberleri bozacak araştırma
Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı Spor
Ahmet İbanoğlu'ndan hakem açıklaması. Atamaların nasıl olacağını yanıtladı
CHP'li Gürsel Tekin'den Ali Babacan'a canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun Güncel
CHP'li Gürsel Tekin'den Ali Babacan'a canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun
İstanbul’da vale cinayeti. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasında Güncel
İstanbul’da vale cinayeti. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasında