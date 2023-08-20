Jackfruit nedir? Jack meyvesi jackfruit faydaları nelerdir?

Jack meyvesi olarak bilinen jacfruit toprakta değil ağaçta yetişen bir meyve olup potasyum ve magnezyum açısından oldukça zengin bir meyvedir. Jackfruit ülkemizde de son yıllarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Peki, Jackfruit nedir? Jack meyvesi jackfruit faydası nedir?

JACK FRUİT NEDİR?

Güney Asya ve Afrika ülkelerinde popüler olan ve son yıllarda ülkemizde de yetişmeye başlayan Jack meyvesi, dünyanın en büyük meyvesi olarak biliniyor.

Potasyum, magnezyum açısından zengin olan meyve, yüksek C vitamini içeriğiyle de insan sağlığına sayısız fayda vaat ediyor.

Dünyada jackfruit adıyla bilinen jack meyvesi, tüketimi yaygın olan ülkelerde daha çok salatalara doğranarak yeniyor.

Protein ve yağ yönünden besleyici olan meyve, vegan ve vejateryanların da favorilerinden biri olarak biliniyor.

Jack meyvesinin en ilgi çeken yanlarından biri de devasa büyüklüğüne rağmen toprakta değil ağaçta yetişiyor olmasıdır.

Tüm dünyaya Malay Yarımadası’ndan satışı gerçekleştirilen Jack meyvesinin popülerliği her geçen gün artıyor. Ülkemizde de Antalya ve civarında yetiştiriliyor.

JACK FRUİT FAYDALAR NELER?

Jack fruit, düşük kalori içeriğine sahip olup yüksek miktarda lif içerir. Lif, sindirim sağlığını destekler, tokluk hissini artırır ve sindirilen glikozun kan şekeri seviyelerini daha istikrarlı tutmaya yardımcı olabilir.

C vitamini bakımından zengin olan meyve, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir, hücre onarımını destekler ve antioksidan etkiler sunar.

Potasyum, vücut sıvı dengesini düzenlemeye ve kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olan bir mineraldir. Jackfruit, potasyum bakımından iyi bir kaynaktır.

Jackfruit, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önlemeye yardımcı olabilir ve yaşlanma ile ilişkili sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar.

Magnezyum, kas fonksiyonları, sinir sistemi ve kemik sağlığı için önemlidir. Jackfruit, magnezyum bakımından bir kaynaktır.

Jack fruit, bitkisel bileşikler içerir. Özellikle fitokimyasallar ve flavonoidler gibi bileşikler, sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir.