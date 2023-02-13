Reggie Jackson Denver Nuggets yolcusu

Guard Reggie Jackson'ın, Charlotte Hornets ile anlaşarak serbest kalacağı ve Denver Nuggets ile anlaşmayı planladığı açıklandı.

ROLÜNÜ TERRANCE MANN'E DEVRETMİŞTİ

Jackson, son takas gününde LA Clippers tarafından Hornets'a takas edilmişti.

Nuggets, Bones Hyland'ı Clippers'a takas ettikten sonra point guard rotasyonunda derinliğe ihtiyaç duyuyordu.

32 yaşındaki Jackson, bu sezon Clippers formasıyla 10.9 sayı, 3.5 asist ve 2.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı. LA ekibi, tecrübeli guardı sezonun başlarında ilk beş başlatmış olsa da, Ocak ayında rolünü Terance Mann'e devretmişti.