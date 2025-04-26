Jackson'dan altın değerinde gol: Chelsea, Everton engelini tek golle aştı

Maç boyunca her iki kalecinin de kritik kurtarışları skoru belirledi.

MAÇIN ÖNE ÇIKANLARI

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea daha baskılı göründü. 14. dakikada Noni Madueke'nin şutunu kaleci Jordan Pickford kurtardı. 26. dakikada Marc Cucurella ile gole çok yaklaşan Maviler, bu pozisyondan sonuç alamadı. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde ise Enzo Fernández'in pasında ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderen Nicolas Jackson, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Jackson'ın 2025 yılındaki ilk, bu sezonki toplamda 24. golü olurken, aynı zamanda yıldız oyuncunun bu sezon ceza sahası dışından attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. İlk yarıda Noni Madueke (37'), Robert Sánchez (39') ve Vitalii Mykolenko'nun (39') yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oyun zaman zaman duraksadı. Devrenin uzatma anlarında Abdoulaye Doucouré'nin kafa vuruşu auta gidince ilk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda, 85. dakikada Nicolas Jackson bir kez daha topu ağlara gönderse de, yapılan VAR kontrolü sonrası pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

İKİNCİ YARI, KURTARIŞLAR VE DEĞİŞİKLİKLER

İkinci yarıya Everton, Iliman Ndiaye yerine Carlos Alcaraz'ı oyuna alarak başladı. Chelsea, 49. dakikada Noni Madueke ile tehlikeli geldi ancak kaleci Pickford gole izin vermedi. Everton teknik direktörü David Moyes, takımı hareketlendirmek adına 63. ve 64. dakikalarda art arda üç değişiklik yaptı: Jack Harrison yerine Dwight McNeil, Nathan Patterson yerine Ashley Young ve Beto yerine Youssef Chermiti sahaya sürüldü. Bu değişikliklerin ardından Everton oyuna daha fazla ortak oldu. Ancak 63. dakikada Beto'nun, 67. dakikada Idrissa Gueye'nin ve özellikle 87. dakikada Dwight McNeil'ın altı pas içinden yaptığı vuruşlarda kaleci Robert Sánchez yaptığı kritik kurtarışlarla gole izin vermedi ve galibiyette önemli pay sahibi oldu. Everton kalecisi Jordan Pickford da 74. dakikada Madueke'nin ve 75. dakikada Cucurella'nın tehlikeli girişimlerini başarıyla önledi. Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca ise 67. dakikada Roméo Lavia'nın yerine Reece James'i, 78'de Noni Madueke'nin yerine Jadon Sancho'yu oyuna aldı. Maçın son anlarında, 90+1'de Cole Palmer yerini Kiernan Dewsbury-Hall'a, 90+2'de ise galibiyet golünün sahibi Nicolas Jackson yerini genç oyuncu Tyrique George'a bıraktı. Maçın sonuna eklenen 4 dakikalık uzatma bölümünde başka gol olmayınca mücadele Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

PUAN DURUMU VE ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI

Chelsea, bu sonucun ardından rakipleri Manchester City, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın FA Kupası maçları nedeniyle oynamadığı haftayı iyi değerlendirdi. Puanını yükselten Maviler, maç fazlasıyla dördüncü sıraya yerleşti ve City'nin bir puan gerisinde, Forest'ın ise averajla önünde yer aldı. Ipswich Town'ı konuk edecek Newcastle United'ın kazanması halinde Chelsea'yi geçme ihtimali bulunuyor. Everton ise 13. sıradaki yerini korudu.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Zorlu mücadeleyi hakem Chris Kavanagh yönetti. Yardımcılıklarını James Mainwaring ve Richard West üstlenirken, dördüncü hakem Gavin Ward'dı. VAR koltuğunda Stuart Attwell, Asistan VAR olarak ise Nick Greenhalgh görev yaptı.