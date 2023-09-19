Jacob Neestrup: Elimizden geleni yapacağız

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Jacob Neestrup: Elimizden geleni yapacağız

Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Danimarkalı teknik adam, yarınki maçın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Her takıma saygımız var. Elimizden geleni yapacağız. Yarınki maç bizim için önemli. Aslında gruptaki bütün maçlar bizim için önemli. Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık. Böyle bir takıma sahip olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu istedikleri gibi geçirmediklerini aktaran Jacob Neestrup, "Geçen sezonki Sevilla maçı hala canımı sıkıyor. Onlardan çok zayıf değildik aslında. Ama bir şekilde istediğimiz seviyede gerçekleşmedi. Bu sezon bütün maçlara dahi iyi odaklanıp, daha iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara da karşılaşmanın etkili bir atmosferde oynanacağını belirterek, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan Rasmus Falk da müsabaka için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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