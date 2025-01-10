Jaden Philogene'in rotası belli oldu. Adı Trük takımlarıyla anılmıştı

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Jaden Philogene'in rotası belli oldu. Adı Trük takımlarıyla anılmıştı

Aston Villa forması giyen Jaden Philogene'in yeni takımı belli oluyor. Adı Türk takımlarıyla da anılan kanat oyuncusu Premier Lig’de kalacak. 22 yaşındaki oyuncu için ödenecek bonservis ortaya çıktı.

Adı Türkiye'deki takımlarla da bir dönem anılan Jaden Philogene'in yeni rotası belli oldu. Aston Villa'da forma giyen kanat oyuncusunun bir diğer Premier Lig ekibi Ipswich Town ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

The Athletic'in haberine göre; Premier League ekiplerinden Ipswich Town ile anlaşan Philogene, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.

PHILOGENE'DE BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Ipswich Town'un bu transfer için 20 milyon sterlin ödeyeceği ve anlaşmada 3 milyon sterlinlik bonus maddelerinin yer aldığı ifade edildi.

Daha önce Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de de oynayan Philogene, bu sene Aston Villa formasıyla bekleneni veremedi. 22 yaşındaki oyuncu forma giydiği 15 resmi maçta, gol ya da asist katkısı veremedi.

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