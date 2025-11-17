İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen, bonservisi Manchester United'da bulunan dünyaca ünlü futbolcu Jadon Sancho için sıcak bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki İngiliz oyuncunun, milli arada menajeri ile birlikte İstanbul'a geldi ve Karaköy'de bir otelde konakladı.

JADON SANCHO İLE FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ AYNI OTELDE GÖRÜLDÜ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Jadon Sancho'nun kaldığı otelde, aynı gün Fenerbahçeli bir yöneticiyle görüştüğü iddia edildi. Hamzaoğlu, konuyu araştırdığını belirtti.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE DE ADI ANILMIŞTI

Jadon Sancho'nun adı yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile ciddi bir şekilde anılmıştı. O dönem sarı-lacivertlilerin teknik direkör koltuğunda oturan Jose Mourinho'nun, Sancho'yu veto ettiği ve bu yüzdende de transferin gerçekleşmediği öne sürülmüştü.