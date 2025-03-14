Jagiellonia, Konferans Ligi'nde tarih yazdı

Jagiellonia Białystok, 0-2’lik mağlubiyetine rağmen tarihi bir başarıya imza atarak Konferans Ligi çeyrek finaline yükseldi. 13 Mart 2025 tarihinde Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla karşılaşan Polonya temsilcisi, deplasmanda 2-0 kaybetmesine rağmen, kendi sahasında aldığı galibiyetin avantajıyla tur atladı. Maç, Jagiellonia taraftarlarının büyük coşkusu eşliğinde, 1,500 kişilik bir seyirci topluluğunun önünde oynandı.

İLK YARIDAKİ HEYECANLI ANLAR

Maçın ilk yarısında ev sahibi ekip Cercle Brugge üstünlük kurdu. Maçın 8. dakikasında Hannes Van der Bruggen’in muazzam bir vole golüyle Belçika ekibi öne geçti. Jagiellonia'nın kalecisi Sławomir Abramowicz, bu şut karşısında çaresizdi. Maçın başından itibaren, ev sahibi takım yüksek bir pres uygulayarak Jagiellonia'nın oyun kurmasını zorlaştırdı. Polonya ekibi, sadece birkaç pas yapabilmesine rağmen topu hızlıca kaybediyordu.

dakikada Jagiellonia şanslı anlar yaşadı. Malamine Efekele'nin ortasında, top Mateusz Skrzypczak’ın dizine çarptı ve ardından Jagiellonia’nın direğine çarparak gol olmayı reddetti. 38. dakikada ise Abramowicz, Nils De Wilde’nin kafa vuruşunu kurtararak takımını bir gol daha yemekten kurtardı. Bu ilk yarıda ev sahibi ekip sekiz korner kullandı, Jagiellonia ise hiçbir korner atışı yapamadı.

İKİNCİ YARIDAKİ BÜYÜK MÜCADELE VE TARİHİ ZAFER

İkinci yarının başında da ev sahibi Cercle Brugge, üstünlüğünü sürdürdü. 50. dakikada Felipe Augusto'nun şutuyla skor 2-0'a geldi. Ancak ev sahibi ekip, son bir gol daha bulması halinde maçı uzatmaya götürebilirdi. Jagiellonia ise geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek mücadeleye devam etti.

Kaleci Abramowicz, maçın dönüm noktasıydı. 57. dakikada Bruno Goncalves’in yaklaşık 30 metreden yaptığı sert şutu mükemmel bir şekilde kurtardı. Sadece bir dakika sonra, aynı oyuncudan gelen bir diğer şut yine Abramowicz'in refleksleri sayesinde kurtarıldı. Son anlarda Jagiellonia savunması, rakip atağını engellemek için topu uzaklaştırmaya çalıştı. Maçın sonuna eklenen 4 dakikalık uzatma süresiyle birlikte Jagiellonia, Avrupa'daki en büyük başarılarından birine imza atarak Konferans Ligi çeyrek finaline yükseldi.