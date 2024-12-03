Jaguar’dan cesur dönüşüm

Jaguar, yeni elektrikli otomobili Type 00’ı Miami’de düzenlenen özel bir etkinlikte tanıttı. Type 00, modern tasarımı ve iki özel renk seçeneği, Miami Pembe ve Londra Mavisi, ile dikkat çekiyor. Markanın bu yeni elektrikli aracı, tek şarjla 770 kilometreye kadar menzil sunacak ve hızlı şarj özelliğiyle 15 dakikada 320 kilometrelik bir menzil kazandıracak.

Üretimi Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilecek olan Type 00’ın satışa hazır modeli 2025’in sonunda piyasaya sunulacak. Satış fiyatının 100 bin sterlinin üzerinde olması beklenen aracın yenilikçi platformu, Jaguar’ın elektrikli geleceğe yönelik vizyonunun bir göstergesi.

MARKALAŞMA VE TEPKİLER

Jaguar, sadece araçlarıyla değil, yeniden markalaşma süreciyle de gündemde. Kasım ayında yayınlanan bir reklam filmi, markanın değişim sürecine vurgu yaparken bazı çevrelerde tepkilere yol açtı. Eleştiriler arasında Tesla CEO’su Elon Musk’ın “Araç mı satıyorsunuz?” yorumu dikkat çekerken, Reform Partisi lideri Nigel Farage, bu yaklaşımı "başarısızlıkla" ilişkilendirdi.

Marka direktörü Rawdon Glover, bu süreçte olumsuz tepkilerin kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Cesur ve yenilikçi olmak istiyoruz. Jaguar’ı daha modern ve arzu edilen bir marka haline getirmek, mevcut hayranlarımızla birlikte yeni bir kitleye hitap etmek istiyoruz” dedi.

CESUR ADIMLARIN GELECEĞİ

Jaguar’ın yenilikçi yaklaşımı, markanın 90 yıllık tarihini geleceğe taşımayı hedefliyor. Glover, “Teknolojik değişimlerin yaşandığı bu dönemde büyük bir adım atıyoruz. Bu adım, markamızın ruhuna tamamen uygun” diyerek geleceğe duydukları güveni dile getirdi.

Jaguar’ın yeni modeli Type 00 ve markalaşma süreci, otomotiv dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.