﻿Büyükçekmece’de jaguarlı çifte cinayet davasında keşif yapıldı 

Büyükçekmece’de 21 Haziran 2021 meydana gelen çifte cinayette Gökhan Denli ve ilişki yaşadığı iddia edilen Adalet Bike öldürülmüştü. İki kişinin öldürülmesiyle ilgili Bike'nin eşi Mahmut Bike ve ağabeyi Selahattin Erbek'in de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmalarına devam edereken, bugün mahkeme heyeti olayın yaşandığı noktada keşif yaptı.

Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde yol kısa süreli trafiğe kapatılarak keşif çalışması yapıldı. Mahkeme heyetinin çalışmalarının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. (DHA)