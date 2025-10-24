Süper Lig'in eski yıldızı Adis Jahovic’ten dikkat çeken bir Beşiktaş itirafı geldi.

Tecrübeli forvet, kariyerine dair yaptığı açıklamada Sergen Yalçın’ın Beşiktaş'taki ilk döneminde kendisini takımda istediğini ancak transferinin Larin engeline takıldığını anlattı.

JAHOVIC: "SERGEN YALÇIN BANA 'LARIN'I GÖNDERİP SENİ GETİRECEĞİM' DEDİ"

F90'dan Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar'a konuşan Jahovic, "Sergen Yalçın beni aradı 'Nasılsın, iyi misin?' dedi. 'İyim hocam' dedim. 'Beşiktaş’a gelir misin?' diye sordu. Ben zaten Konya’dan onun için Malatya’ya gitmiştim. Sergen hoca bana 'Ben Larin’i beğenmiyorum 2-3 maç şans vereceğim zaten yabancı statüsünde onu gönderirim seni getireceğim' dedi. 'Tamam hocam nasıl istersen' dedim, sonra Larin 3 maçta 7 gol attı." dedi.