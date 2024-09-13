Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç tutuklandı

"İncel sohbet odası"nda gerçekleştirilen konuşmalarla ilgili soruşturma kapsamında çocuk istismarı içeren söylemler nedeniyle gözaltına alınan "Pungent 666" rumuzlu Ertürk Kösen ile bir başka yayında benzer ifadeler kullandığının belirlendiği bildirilen Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç tutuklandı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un tutuklandığını açıkladı. Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

"X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve

Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi."

X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve

Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği… — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) September 13, 2024

"GENEL AHLAKA UYGUN OLMAYAN KONUŞMALAR YAPILDIĞI GÖRÜLDÜ"

Gözaltına alınmasına ilişkin Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur." denilerek şu açıklama yapıldı:

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.

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