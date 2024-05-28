Jahrein’le Elçin Sangu birbirine girdi. 'Çomar'

Sangu, bir süredir ortalarda gözükmemesinin sebebini Baldur's Gate 3'e olan merakıyla açıklayarak oyunu oynarken çektiği bir ekran görüntüsünü paylaştı. Bu paylaşım, oyuncular arasında büyük ilgi uyandırdı.

Ancak yayıncı Jahrein, Sangu'nun paylaşımına alaycı bir yorumda bulunarak "+ abla cs oynadın mı hiç? - bitti:) son teröristi vurduğumda çok ağlamıştım" dedi. Bu yorum, sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Sangu da Jahrein'e sessiz kalmadı ve "Tamam kral en çok sen oynuyorsun en iyi sensin tamam şahanesin tamam. Gamer'ın çomarına denk geldik" şeklinde sert bir yanıt verdi. Sangu'nun bu cevabı da gündem oldu.

Tartışma, oyun sevgisi ve gamer alışkanlıkları üzerine yorumlara yol açtı.

Bazı kullanıcılar Sangu'yu oyun tutkusu için tebrik ederken, bazıları ise Jahrein'in yorumunu ironik ve eğlenceli buldu. Tartışma, oyun dünyasının farklı bakış açılarını da ortaya koydu.

Elçin Sangu ve Jahrein arasındaki bu atışma, oyun camiasında yankı uyandırdı ve oyun sevgisinin her yaştan insana hitap edebileceğini gösterdi.

Tartışma, aynı zamanda gamer kültürüne dair de farklı bakış açılarını gündeme getirdi.

Elçin Sangu'nun Baldur's Gate 3 paylaşımı ve Jahrein ile arasındaki atışma, oyun sevgisinin ve gamer kültürünün farklı yönlerini gözler önüne serdi.