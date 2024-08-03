JAK Timi Kırşehir'de, Arama Kurtarma Eğitimi verdi

Kaynak: İHA
JAK Timi Kırşehir'de, Arama Kurtarma Eğitimi verdi

Cumhuriyetin 100. Yılında Bolu Jandarma Arama Kurtarma Timi Kırşehir’de Deprem Eğitimi Verdi.

Bolu Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), "Cumhuriyetin 100. Yılında 20 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetişsin" mottosuyla Kırşehir’de deprem kentsel kurtarma eğitimi düzenledi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD personelinden oluşan 87 kişiye yönelik eğitim, Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün eğitim alanlarında gerçekleştirildi.

Eğitimler, olası bir deprem durumunda hızlı ve etkili müdahale yeteneğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandı. Hem uygulamalı hem de teorik olarak verilen eğitimlerde, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, hareket tarzları, kullanılacak ekipmanlar ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili temel prensipler detaylandırıldı.

Uygulamalı eğitimlerde, personel enkaz altında arama kurtarma tekniklerini pratik olarak öğrenme fırsatı buldu. Bu eğitimlerle, personelin afet anında daha etkin ve koordineli bir şekilde çalışabilmesi hedefleniyor.

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