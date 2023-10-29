JAK timleri, Uludağ’ın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı

Bursa’da, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, tırmandıkları Uludağ’ın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı.

KAYNAK: DHA
JAK timleri, Uludağ’ın zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırdı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK timleri, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında ‘Uludağ 2543 Rakımlı Büyük Zirve Tırmanışı’ gerçekleştirdi. Tırmanış faaliyeti sırasında güzergah olarak, Uludağ Milli Parkı içerisinde yer alan 1’inci Oteller Bölgesi, Cip Yolu, Maden mevkii, Kapı mevkii, Küçük Zirve, Rasat Düzü, Yasemin Geçidi, Baykan Sırtları Karakayalar ve Büyük Zirve rotası takip edildi. 12 kilometrelik parkuru 8 saatte tamamlayan JAK timleri, Türk bayrağı ile Atatürk posterini Uludağ’ın zirvesinde dalgalandırdı.

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