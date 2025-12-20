Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ile Jake Paul, Miami'de kozlarını paylaştı. Dünyanın yakından takip ettiği maçta rakibini domine eden Joshua, 6. rauntta hedefe ulaştı ve Jake Paul'u nakavt etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki boksör, "Jake Paul bu gece gerçekten çok iyi oynadı. Ona hakkını teslim etmek istiyorum, defalarca ayağa kalktı. En iyi performans değildi. Beklenenden biraz daha uzun sürdü ama sonunda sağ elim ile hedefime ulaştım." dedi.



Paul ise mağlubiyet sonrası şunları söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Bu sporu seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım, inanılmazdı. Çok eğlendim. Yenildim ama bu sporun özü bu zaten. Geri döneceğim ve kazanmaya devam edeceğim. Dürüst olmak gerekirse yoruldum. Muhteşem bir performans sergiledi ve gerçekten çok sert vurdu."