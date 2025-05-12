Jakirovic "Süper Lig'de kalma adına çok önemli bir adım attık"

Kaynak: İHA
Jakirovic "Süper Lig'de kalma adına çok önemli bir adım attık"

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

"GALİBİYETTEN DOLAYI TATMİN OLDUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık. Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik. Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugün galibiyetten dolayı tatmin oldum" diye konuştu.

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