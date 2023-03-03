Ingebrigtsen İstanbul’da altın buldu

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler 1500 metrede madalyalar sahiplerini buldu.

İstanbul'a son şampiyon unvanıyla gelen 22 yaşındaki Ingebrigtsen, 3.33.95'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Daha önceki rekor, 3.36.70 ile Ukraynalı Ivan Heshko'ya aitti.

Ingebrigtsen, Avrupa Salon Şampiyonalarındaki dördüncü altın madalyasını kazandı.

Büyük Britanyalı Neil Gourley, 3.34.23 ile gümüş madalya elde ederken, Fransız Azeddine Habz 3.35.39'luk zamanıyla bronz madalyaya uzandı.



