Jakobs Galatasaray’da kalacak mı? Alman basınına açıkladı

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Jakobs Galatasaray’da kalacak mı? Alman basınına açıkladı

Galatasaray’da sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma giyemeyen Jakobs’un takımdaki geleceği merak konusu oldu. 25 yaşındaki oyuncu Alman basınına yaptığı açıklamada takımda kalıp kalmayacağı hakkında konuştu.

Galatasaray'da beklenen performansı sergilemeyen Senegalli futbolcu Ismail Jakobs'tan geleceği ile ilgili açıklama geldi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Senegalli futbolcu, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Senegalli oyuncu maç önünde SkySport'a açıklamalarda bulundu.

Jakobs, kendisine sorulan "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna, "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Orada çok mutluyum ve çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra yeniden konuşabiliriz." cevabını verdi.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Konyaspor maçında Ismail Jakobs, 70. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bırakmıştı. 25 yaşındaki sol bek, bu müsabakanın ardından adeta kayıplara karıştı..

Galatasaray'ın zorunlu satın alma maddesi ile Monaco'dan kiraladığı sol bek, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 asist yaptı.

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