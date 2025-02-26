Jakobs’un sakatlık sorunu bitmiyor: Haftalarca sahalardan uzak kalacak

Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Jakobs sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Son olarak 25 Ocak’taki Konyaspor maçında forma giyen savunmacı haftalardır takımını yalnız bıraktı.

Aşil tendonundaki ağrılar bir türlü geçmeyen Jakobs’un kas yırtığı için gördüğü fizyoterapi devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncunun ağrılarının özel terapilere rağmen dinmediği öğrenildi.

Jakobs’un sakatlığının tekrarlanma riski daha bulunurken tedavi sürecinin devam edeceği belirtiliyor. 25 yaşındaki oyuncunun sahalardan 3 hafta daha uzak kalması bekleniyor.

Monaco’dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Jakobs ile önümüzdeki sezon yolları ayırmak isteyen Galatasaray yönetimi bir süre önce Monaco yönetimi ile görüştü. Sarı kırmızılı yönetim, Fransız ekibi ile zorunlu satın alma opsiyonunun kaldırılması için bir araya geldi.

Galatasaray forması ile bu sezon 16 maça çıkan Jakobs 1 asist yaptı.