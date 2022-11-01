Jaluzi Perde Modelleri Nelerdir?

Jaluzi perde modelleri arasında yoğun talep gören ahşap modeller, ortama rustik bir görünüm kazandırırken özellikle ofis jaluzi perde seçenekleri arasında en çok talep gören modellerin de başında geliyor.

Ahşap görüntüsü ile sıcak mekanlar yaratmanıza yardımcı olan bu özel tasarımlar hem dikey hem de yatay kullanım için farklı seçeneklerle satışa sunuluyor. Özel ölçülerde üretilebilen ve pencerelere kolaylıkla monte edilen jaluzi perde, alüminyum kasasıyla uzun yıllar boyunca aynı keyifle kullanım imkanı sunuyor.

Mutfak Dekorasyonunda Jaluzi Perde ile Fark Yaratın

Ferah alanlar sağlayan ince yapısının yanı sıra etkileyici renk ve desenleri ile de mutfaklara yeni bir soluk kazandıran PVC jaluzi perde, kolay temizlenmesi nedeni ile sıklıkla tercih ediliyor. Özellikle küçük mutfak alanlarında kumaş perde çeşitleri yerine tercih edilen PVC, yağlanma ya da tozlanma gibi etkilerden basit temizleyicilerle kolaylıkla arındırılabiliyor.

Mutfak kullanımı için tercih edilen bir diğer model ise alüminyum jaluzi perde çeşitleri olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça geniş renk çeşitliliğine sahip bu modellerde, simli, delikli baskılı ve metalik renkli seçenekler de yer alıyor. Kornişe ya da tavana monte edilerek kullanılabilen bu şık perdeler, mutfak alanlarında keyifli köşeler oluşturabilmenizi sağlıyor. Mutfak dolaplarınızla aynı renklerde ya da zıt tonlarda tercih edeceğiniz jaluzi perde çeşitleri ile mekan bütünlüğünü de sağlamanız mümkün.

Ceviz baskılı alüminyum jaluzi perde, özellikle mutfak ve balkon kullanımlarında en çok tercih edilen modellerin başında yer alıyor. 25 milimetrelik alüminyum slaytlardan oluşan bu perdelerin yüksekliği ve eni, özel ölçüye göre hazırlanabiliyor. Özel mekanizmanın hem sağ hem de solda kullanabildiği bu şık jaluzi perde modeli hem tavana hem de kornişe kolaylıkla uygulanabiliyor.

30 santimden 200 santime kadar değişen enlerde üretilebilen ahşap jaluzi perde, mekanlara hem mahremiyet hem de estetik kazandırıyor. Ofisler, salonlar, toplantı odaları ya da kafe ve restoranlar gibi görselliğin önemli olduğu alanlarda şık ve kaliteli görüntüsü ile tasarımın en ilgi çekici detaylarından biri olabiliyor. Uygun aparatlarla tavana kolayca monte edebileceğiniz model, güneşin istenilen açıyla ve istenilen oranda mekana dolabilmesini sağlıyor. Tam kapamada etkili bir loşluk sağlayan bu özel perde tasarımları için ek bir güneşlik kullanmak gerekmiyor.

Farklı mekanlarda farklı etkiler yaratabilecek bu etkileyici tasarım PVC malzemenin bilinen en şık formuna sahip. Farklı renk seçenekleri ile satışa sunulan seride özellikle ofis jaluzi perde seçenekleri arasında gösterilen siyah, beyaz ve antrasit jaluzi perde çeşitleri de yer alıyor. Özel ölçülerde üretilerek satışa sunulan ürün, duvar aparatlarıyla kolayca tavana monte edilebiliyor.