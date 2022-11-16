James Bond filminin yıldızı, komşularıyla mahkemelik oldu

2011’den beri evli olan Hollywood yıldızları Daniel Craig (54) ve Rachel Weisz (52), Kuzey Londra’daki 6 milyon sterlinlik evlerindeki sorunlu ağaçlar sebebiyle civardaki sakinlerle hukuksal bir mücadeleye girişti.

Daily Mail’in haberine göre, çift, beş yıl önce, köklerinin evlerine zarar verdiğinden şikayet eden komşularına karşı bir çınar ağacını bahçelerinde tutma savaşını kazandılar.

Komşular, ciddi çökmelere neden olduğunu düşünerek ağacı kesmek için başvurdu. Ancak Camden Belediyesi’ndeki planlamacıların yan taraftaki çatlaklardan kanalizasyon borusunu sorumlu tutmasının ardından ağaç kesilmedi.

Şimdi, daha fazla ağaç çalışması yapmak için belediyeye başvuran çift, ağacın bir kısmını kesti ve başka ağaçları da budamak istiyorlar. Ancak bunun için izin almaları gerekiyor çünkü ağaçlar, belirlenmiş bir koruma alanında Ağaç Koruma Emri ile korunuyor.

Planlama ajanı Stephanie Radziwillowicz, “Birkaç bahçeden sarkan, daha önce küçültülmüş bu ağacın, kök genişlemesini yavaşlatmak ve ışığı iyileştirmek için bakıma ihtiyacı var” dedi.

2017’de bankacılar Alasdair Nisbet ve eşi Elizabeth, Viktorya döneminden kalma teras evlerinin çiftin ağaçlarının kökleri nedeniyle çatlaklarla dolu olduğunu söyledi.

Çift, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Camden Belediyesi yetkililerinin ise bu ayın sonlarında bir karar vermesi bekleniyor.