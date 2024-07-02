James Bond'un mezarı nerede? James Bond'un mezarı bulundu

James Bond'un mezarı nerede? James Bond'un mezarı bulundu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Daniel Craig'in James Bond serisine veda ettiği ölüm sahnesinin çekildiği Faroe Adaları'na bağlı Kalsoy Adası'na mezar taşı dikildi.

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James Bond'un mezarı nerede? James Bond'un mezarı bulundu 1

Daniel Craig, "No Time To Die" (Ölmek İçin Zaman Yok) adlı film ile James Bond serisine veda etti.

Başarılı aktörün son kez James Bond olarak göründüğü ve karakterin hayatını kaybettiği sahne, Faroe Adaları'na bağlı Kalsoy Adası'nda çekildi.

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James Bond'un mezarı nerede? James Bond'un mezarı bulundu 2

Bu özel anı anmak isteyen Faroe Adalılar, Craig'in canlandırdığı Bond karakterine ithafen Kalsoy Adası'na bir mezar taşı yerleştirdiler.

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James Bond'un mezarı nerede? James Bond'un mezarı bulundu 3

Mezar taşı, Faroe bazaltından yapıldı ve Craig'in oynadığı serinin bir başka filmi olan "Skyfall"da görülen Bond'un ebeveynlerinin mezar taşlarına benzer şekilde tasarlandı.

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James Bond'un mezarı nerede? James Bond'un mezarı bulundu 4

Üzerine ise Ian Fleming'in "You Only Live Twice" (İnsan İki Kere Yaşar) adlı kitabındaki Bond'un ölüm ilanına iliştirdiği bir söz eklendi. Jack London'a ait olan bu söz, "İnsanın işlevi yaşamaktır, sadece var olmak değil" şeklindeydi.

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James Bond'un mezarı nerede? James Bond'un mezarı bulundu 5

Faroe Adalılar, Craig'in James Bond karakterine kattığı derinliği ve duygusal sonunu onurlandırmak için bu mezar taşını koyarak, hem oyuncuya hem de karaktere olan sevgilerini gösterdiler.

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James Bond'un mezarı nerede? James Bond'un mezarı bulundu 6

Mezar taşı, Kalsoy Adası'ndaki manzaralı bir noktaya yerleştirildi ve Bond hayranları için ziyaret edilebilecek bir anıt haline geldi.

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James Bond'un mezarı nerede? James Bond'un mezarı bulundu 7

Mezar taşının yerleştirilmesi, Craig'in Bond karakteriyle yaptığı unutulmaz yolculuğun bir sembolü olarak kabul edildi. Bond hayranları, Craig'in seriye getirdiği yenilikçi ve derinlemesine yaklaşımı takdir ederken, bu anıtın onun mirasını yaşatacağına inanıyorlar.

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