James Rodirguez Meksika yolunda

Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'in transferi hakkında gelişme yaşandı. Diario AS'in haberine göre, James Rodriguez, Avrupa'dan bir kez daha ayrılarak Meksika ekiplerinden Club Leon ile anlaşma sağlamak üzere.



Haberde, 1 yıllık sözleşmenin büyük ölçüde tamamlandığı ve Kolombiyalı oyuncunun önümüzdeki günlerde Meksika'ya giderek gerekli evrak işlemlerini tamamlayacağı belirtildi.



Rodriguez, bu sezon Rayo Vallecano formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 1 asist yaptı.