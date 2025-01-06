James Rodriguez sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Sadece 7 maça çıkabildi

Bir dönem Real Madrid ve Bayern Münih'te de forma giyen James Rodriguez, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Rayo Vallecano ile yollarını ayırıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Rodriguez ile Vallecano'nun sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.



33 yaşındaki futbolcu geçen yaz Copa America 2024'te 1 gol, 6 asistlik performansıyla Kolombiya'nın final oynamasında büyük katkı sahibi olmuş ve kariyerinde yeniden yükseliş sinyalleri vermişti.



Turnuva sonrasında Rayo Vallecano'ya imza atan yıldız futbolcunun yeni İspanya serüveni ise istediği gibi gitmedi. Vallecano'da 7 resmi maça çıkarken sadece 1 asist yapabildi.